الانطلاقة الأسوأ تتواصل.. الإسماعيلي لا يفوز للمرة السادسة ويتعادل مع المحلة

واصل الإسماعيلي أسوأ انطلاقة له في تاريخ الدوري المصري بتعادل مع غزل المحلة.

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بدون أهداف على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الثانية فقط بالمركز الـ17 وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

التشكيل

بدأ خوان براون اللقاء بـ عبد الله جمعة كظهير أيسر في ظل غياب محمد الدسوقي للإيقاف.

على الجهة الأخرى، أجرى محمد عودة تبديلا على تشكيله بدخول محمود رضا كحارس مرمى بدلا من عمرو شعبان.

تشكيل الدوري 🏟 شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي وأحمد الشيخ يقود هجوم غزل المحلة pic.twitter.com/O9tghIfHOa — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2021

وصف المباراة

المباراة كلها كانت شحيحة الفرص. وكانت أولهم في الدقيقة الخامسة. كرة ثابتة نفذها أحمد عفيفي، وقابلها عبده يحيى برأسية تصدى لها محمد فوزي إلى ركنية.

ورد الإسماعيلي بتصويبة في الدقيقة الـ13 عن طريق محمد هاشم، لكن محمود رضا تصدى لها.

شكري نجيب سدد كذلك في الدقيقة الـ16، لكن محمود رضا تصدى لها على مرتين.

وكانت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة الـ44 بعد بينية رائعة من عبد الله جمعة إلى محمد الشامي الذي سدد مباشرة، لكن محمود رضا تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الإسماعيلي حاول التقدم مع بداية الشوط الثاني. محمد الشامي انفرد في الدقيقة الـ55 وسدد، لكن تصدى لها محمود رضا قبل أن يحسب الحكم تسلل.

هنا تدخل محمد عودة في الدقيقة الـ69 بدخول أحمد النادري بدلا من أحمد الشيخ.

غزل المحلة كاد يباغت الإسماعيلي بهدف أول في الدقيقة الـ74 بعد تمريرة عبده يحيى إلى حميد ماو الذي انفرد وسدد، لكن محمد فوزي تصدى لها ببراعة.

خوان براون تدخل لأول مرة في الدقيقة الـ76 بدخول محمد صادق بدلا من أحمد مدبولي.

ورد محمد عودة بدخول خالد سامي بدلا من محمد فتح الله قلب الدفاع الذي تعرض لإصابة.

غزل المحلة أجرى أخر تبديلاته في الدقيقة الـ84 بدخول أحمد غنيم بدلا من باولن فوافي.

وفي المقابل، شارك مروان شوقي مع الإسماعيلي في الدقيقة الـ85 بدلا من محمد الشامي.

عماد حمدي حاول للمرة الأخيرة في الدقيقة الـ87 بتصويبة بعيدة عن المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل أطال من الانطلاقة الأسوأ تاريخيا للإسماعيلي في الدوري. 6 مباريات على التوالي بدون فوز مثله مثل طلائع الجيش وإيسترن كومباني.

رصيد الإسماعيلي ارتفع إلى النقطة الثانية فقط بالمركز الـ17 وقبل الأخير، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 9 نقاط في المركز الخامس.