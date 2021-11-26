انتهت في الدوري - طلائع الجيش (1) (0) فيوتشر.. فوز أول للجيش
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 19:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش وفيوتشر في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطتين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
--
انتهت
ق 88: تسديدة صاروخية يتصدى لها محمد بسام ببراعة.
77: جووول أول لطلائع الجيش محمد الجويني بتسديدة أرضية على يمين الحارس.
ق 50: محمد فاروق يراوغ أكثر من لاعب ويسدد كرة أبعدها الدفاع.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: عرضية من أحمد سمير من الجهة اليمنى تمر من تحت أقدام ميدو جابر.
ق 27: تسديدة من ناصر ماهر مرت أعلى من العارضة.
ق 26: ركنية من ناصر ماهر ورأسية من جوناثان نجويم يبعدها الدفاع قبل أن تسكن الشباك.
بداية اللقاء