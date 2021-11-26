انتهت في الدوري - طلائع الجيش (1) (0) فيوتشر.. فوز أول للجيش

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش وفيوتشر في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

أخبار متعلقة
التشكيل - ميدو جابر هجوم طلائع الجيش.. وغياب رفعت وعمر كمال من فيوتشر منتخب مصر يكشف لـ في الجول مصير إمام عاشور بعد إصابته بـ كورونا إما إيطاليا أو البرتغال.. نتيجة قرعة ملحق كأس العالم 2022 لقارة أوروبا تصفيات كأس العالم - مواجهات قوية في الملحق القاري

--

انتهت

ق 88: تسديدة صاروخية يتصدى لها محمد بسام ببراعة.

77: جووول أول لطلائع الجيش محمد الجويني بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

ق 50: محمد فاروق يراوغ أكثر من لاعب ويسدد كرة أبعدها الدفاع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: عرضية من أحمد سمير من الجهة اليمنى تمر من تحت أقدام ميدو جابر.

ق 27: تسديدة من ناصر ماهر مرت أعلى من العارضة.

ق 26: ركنية من ناصر ماهر ورأسية من جوناثان نجويم يبعدها الدفاع قبل أن تسكن الشباك.

بداية اللقاء

في الدوري الدوري المصري فيوتشر طلائع الجيش
نرشح لكم
الجويني يقود طلائع الجيش لانتصاره الأول في الدوري بإسقاط فيوتشر تفويض مجلس الأهلي الجديد لمناقشة ميزانية النادي خضر: الإسماعيلي كان أفضل دفاعيا.. ونقص اللاعبين أثر على الهجوم خوان براون: شكرت اللاعبين على الأداء أمام المحلة.. وأحتاج التوقف بشدة
أخر الأخبار
الجويني يقود طلائع الجيش لانتصاره الأول في الدوري بإسقاط فيوتشر 3 دقيقة | الدوري المصري
تفويض مجلس الأهلي الجديد لمناقشة ميزانية النادي 41 دقيقة | الدوري المصري
خضر: الإسماعيلي كان أفضل دفاعيا.. ونقص اللاعبين أثر على الهجوم 59 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول - قائد قطر السابق: الشناوي "نوير العرب".. وهذا سبب تراجع نتائج العنابي مؤخرا ساعة | كأس العرب 2021
نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس.. من أجل التربع على عرش البرازيل قاريا ساعة | تقرير في الجول
خوان براون: شكرت اللاعبين على الأداء أمام المحلة.. وأحتاج التوقف بشدة ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول - بيتزي: هكذا تعاملت مع صلاح في كأس العالم.. وأثق في نجاح كيروش رفقة مصر ساعة | كأس العرب 2021
سقوط تاريخي وطريق باجيو.. ماذا يحدث حين يصطدم إيطاليا والبرتغال في تصفيات كأس العالم؟ ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك