التشكيل - ميدو جابر هجوم طلائع الجيش.. وغياب رفعت وعمر كمال من فيوتشر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 19:29

كتب : FilGoal

غنام محمد يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

يقود ميدو جابر هجوم طلائع الجيش في مواجهة فيوتشر الذي يدخل مواجهة الجولة السادسة من الدوري المصري دون أحمد رفعت وعمر كمال.

ويغيب الثنائي المنضم لقائمة منتخب مصر التي تستعد لخوض كأس العرب بدءا من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

ويبدأ محمود حمدي في حراسة مرمى فيوتشر لتعويض غياب محمود عبد الرحيم جنش بسبب الإصابة، ويقود مصطفى البدري الهجوم في غياب مروان محسن بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد الجويني – مصطفى الزناري – علي الفيل – أحمد هاني

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – رامز مدحت

الهجوم: محمد الصباحي – أحمد سمير – ميدو جابر

فيما جاء تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمد عبد المنعم – سعد سمير – محمد رضا

الوسط: كريم نيدفيد – غنام محمد

أمامهما: محمد فاروق – ناصر ماهر – أيمن الصفاقسي

الهجوم: مصطفى البدري

ويحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

التشكيل فيوتشر طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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