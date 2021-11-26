انتهت الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(0) غزل المحلة.. التعادل يحسم الأمور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 17:26

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 72 حميد ماو ينفرد ويسدد لكن محمد فوزي يتصدى لها.

ق. 55 محمد الشامي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن محمود رضا يتصدى لها والحكم يحتسب تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 أخطر فرص اللقاء بعد بينية من عبد الله جمعة إلى محمد الشامي الذي انفرد وسدد من لمسة واحدة، لكن محمود رضا تألق وتصدى لها بقدمه.

ق. 16 تصويبة قوية من شكري نجيب يتصدى لها محمود رضا.

ق. 13 تصويبة من محمد هاشم يتصدى لها محمود رضا.

ق. 5 كرة ثابتة للمحلة ينفذها أحمد عفيفي، ويقابلها عبده يحيى برأسية رائعة، ويتصدى لها محمد فوزي بشكل أروع إلى ركنية.

بداية المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي غزل المحلة
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