الأفضل لم يأت بعد.. بيولي مستمر مع ميلان

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي يجدد تعاقده مع ميلان

ستستمر رحلة ستيفانو بيولي مدرب ميلان مع الفريق لموسمين جديدين على الأقل.

أعلن نادي ميلان، تمديد عقد ستيفانو بيولي مدرب الفريق حتى عام 2023 رسميا، مع إمكانية التمديد لعام إضافي آخر.

وقال باولو مالديني المدير الرياضي لـ ميلان على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان تجديد عقد المدرب: "بسبب احترافية المدرب ستيفانو بيولي وعقليته وما قدمه للفريق، فإننا نود الإعلان عن استمرار رحلتنا سويا، وآملين في تحقيق نتائج أفضل وأفضل".

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من جهته، قال ستيفانو بيولي "أشكر النادي على منحي الفرصة للاستمرار مع فريق كبير وله تقاليد عظيمة تجعل منه ناد استثنائي".

وأضاف "فخور بالعمل الذي قدمته رفقة الفريق خلال الفترة الماضية، وبالعلاقة الطيبة مع الإدارة، وبما طورته في مستوى بعض اللاعبين، وبالطموح الظاهر في أداء كل من ينتمي لهذا النادي".

بيولي أتم "فخور أيضا بجماهير فريقنا، وآمل أن نستمر في التطور لنصبح أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة".

ستيفانو بيولي تولى تدريب ميلان عام 2019، ومستمر معهم منذ ذلك التاريخ.

صاحب الـ56 عاما أعاد ميلان للمشاركة بدوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد غياب 8 سنوات، بجانب تصدر الدوري حتى الآن هذا الموسم.

وحقق ميلان تحت قيادة بيولي أولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أخيرا على حساب أتليتكو مدريد، وليستعيد فرصة التأهل للدور التالي قبل جولة واحدة من النهاية.

الدوري الإيطالي ميلان ستيفانو بيولي
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