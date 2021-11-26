البنك الأهلي يقتحم المربع الذهبي لـ الدوري المصري بفوز مثير على المقاولون

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 17:00

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - المقاولون العرب

ارتقى البنك الأهلي للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز بإسقاط ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة في الجولة السادسة على ملعب بتروسبورت.

وجاء اللقاء مثيرا خاصة في شوط الثاني الذي شهد الأهداف الثلاثة.

وسجل أسامة إبراهيم ومحمود قاعود هدفي البنك الأهلي في الدقيقتين 57 و86 بينما أحرز للمقاولون العرب اللاعب محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

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ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي للمركز الرابع في ترتيب البطولة بينما تراجع المقاولون للمرتبة 14 ورصيده 5 نقاط.

وحصل البنك الأهلي على أسبقية قبل نهاية الشوط الأول حين نال عبد الرحمن خالد "جبنة" بطاقة صفراء ثانية ليُطرد في الدقيقة 44 بعد تدخل قوي على محمود سيد وبات المقاولون يلعب بعشرة لاعبين.

وأجرى عماد النحاس مدرب المقاولون تبديلين مع انطلاق الشوط الثاني فدفع بمحمد مجلي وأحمد الشيمي بدلا من محمد حمدي وعبد الله ياسين.

وأنقذ أحمد ياسين هدفا محققا للمقاولون في الدقيقة 56 بتدخل رائع أبعد به تسديدة محمد مجلي من مسافة قريبة من المرمى.

وبعد لحظات خدع أسامة إبراهيم، بتسديدة رائعة غير متوقعة من مسافة بعيدة، الحارس محمود أبو السعود ليسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في الدقيقة 57.

وحصل المقاولون على ركلة جزاء إثر لمسة يد على ياسين، الذي رفع يديه واصدمت بذراعه الأيسر وعاد الحكم للفيديو قبل اتخاذ قراره في الدقيقة 84.

ثم تقدم محمد سمير المدافع الخبير وسدد الكرة متقنة على يسار الحارس محمود الزنفلي مدركا التعادل في الدقيقة 85.

لكن لاعبي البنك الأهلي كان لهم رأي آخر.

إثر تمريرة ثنائية سدد محمود قاعود الكرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك معلنا تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 86.

وحقق البنك الأهلي فوزه الثالث في البطولة بينما نال المقاولون الهزيمة الثالثة.

وبعد استئناف الدوري، الذي سيتوقف بسبب كأس العرب قطر 2021، سيلعب البنك الأهلي ضد مضيفه غزل المحلة في 20 ديسمبر.

بينما المقاولون العرب سيستضيف الزمالك حامل لقب الدوري في 21 ديسمبر.

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