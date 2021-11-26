تشكيل الدوري – شكري نجيب يقود هجوم الإسماعيلي.. وتعديل في حراسة غزل المحلة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 16:43

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

يقود شكري نجيب هجوم الإسماعيلي، فيما يبدأ عبد الله جمعة كظهير أيسر بسبب طرد محمد الدسوقي.

وعلى الجهة الأخرى، سيحرس محمود رضا مرمى غزل المحلة بدلا من عمرو شعبان.

أعلن خوان براون مدرب الإسماعيلي، ومحمد عودة مدرب غزل المحلة، تشكيلا فريقيهما للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

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ويبدأ عبد الله جمعة كظهير أيسر مع الإسماعيلي، فيما يبدأ عماد حمدي في وسط الملعب بجانب محمود عبد العاطي دونجا.

وعلى الجانب الآخر، يبدأ محمود رضا كأساسي مع المحلة لأول مرة هذا الموسم، فيما يقود أحمد الشيخ الهجوم على حساب أحمد غنيم.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس: محمد فوزي.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد هاشم – باهر المحمدي - عصام صبحي.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – عماد حمدي.

أمامهما: أحمد مدبولي – محمد مخلوف – محمد الشامي.

الهجوم: شكري نجيب.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حارس: محمود رضا.

الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – معاذ الحناوي – إيهاب سمير.

الوسط: أحمد عفيفي – حميد ماو.

أمامهما: إبراهيما كونيه – باولن فوافي – عبده يحيى.

الهجوم: أحمد الشيخ.

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