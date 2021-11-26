الخطيب يتابع سير انتخابات الأهلي بعد الإدلاء بصوته

أدلى محمود الخطيب رئيس الأهلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة النادي اليوم الجمعة.

وتواجد الخطيب في خيمة الانتخابات وسط أنصاره في مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ الصباح الباكر.

وصوت الخطيب في انتخابات النادي ثم استراح لعدة دقائق لالتقاط أنفاسه قبل أن يعود لمتابعة سير تصويت الأعضاء.

ويرأس الخطيب، أيقونة مصر والأهلي السابق، مجلس إدارة النادي منذ 2017.

وترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

ومنذ تولي الخطيب رئاسة الأهلي في 2017، توج الفريق الأول لكرة القدم بثمانية ألقاب ونال الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020.

ويستعد الأهلي لخوض كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية في فبراير المقبل.