مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. أي شهر سيُعتد بتصنيفه في قرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم

سيجري الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في مارس المقبل، بينما القرعة بين 22 و26 يناير في الكاميرون.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن المنتخبات الخمسة الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستستضيف الإياب في أرضها.

لكن يبقى السؤال، مع إعلان فيفا للتصنيف كل شهر، أي تصنيف سيُعتد به في القرعة، نوفمبر أم ديسمبر أم يناير؟

وتوجه FilGoal.com لسؤال كاف، وأجاب مصدر قائلا:"نحن بانتظار إعلان فيفا للشهور التي سيُصدر فيها تصنيف المنتخبات خلال العام المقبل".

وأضاف "وبناء على ذلك سنحدد أي تصنيف سنعتمد عليه في القرعة. لو صدر تصنيف يناير قبل القرعة سنأخذ به، وإلا سنعتمد على تصنيف ديسمبر".

ووفقا لتصنيف نوفمبر، الذي صدر بعد نهاية المرحلة الثانية من التصفيات، المنتخبات الإفريقية الأعلى في تصنيف فيفا هي بالترتيب السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.

وسيلعب كل منتخب من الخمسة ضد مصر أو مالي أو الكونغو الديمقراطية أو غانا أو الكاميرون.

سيجري الدور الحاسم بنظام المواجهتين المباشرتين على أن تستضيف المنتخبات الخمسة الأعلى في التصنيف مباريات الإياب.