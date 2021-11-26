انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2) (1) المقاولون

تابع مباشرة مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق86: جوووووووول الثاني للبنك الأهلي سجله محمود قاعود بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق85: جوووووووول محمد سمير يسجل ركلة الجزاء بنجاح

ق84: ركلة جزاء للمقاولون احتسبها الحكم بعد تأكيد الفيديو وجود لمسة يد على أحمد ياسين

ق57: جوووووووول أول للبنك الأهلي. أسامة إبراهيم يسدد كرة رائعة من مسافة بعيدة خدع بها الحارس محمود أبو السعود

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: طرد عبد الرحمن خالد لاعب المقاولون العرب

بداية المباراة