انتهت في الدوري - البنك الأهلي (2) (1) المقاولون
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 14:42
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة البنك الأهلي والمقاولون العرب اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق86: جوووووووول الثاني للبنك الأهلي سجله محمود قاعود بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق85: جوووووووول محمد سمير يسجل ركلة الجزاء بنجاح
ق84: ركلة جزاء للمقاولون احتسبها الحكم بعد تأكيد الفيديو وجود لمسة يد على أحمد ياسين
ق57: جوووووووول أول للبنك الأهلي. أسامة إبراهيم يسدد كرة رائعة من مسافة بعيدة خدع بها الحارس محمود أبو السعود
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: طرد عبد الرحمن خالد لاعب المقاولون العرب
بداية المباراة