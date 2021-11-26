تشكيل الدوري - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وسالم وزكي في هجوم المقاولون

أعلن البنك الأهلي والمقاولون العرب تشكيلهما لمباراة اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع : أحمد ياسين - أمير مدحت - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم

خط الوسط : محمد فتحي - محمود سيد - إسحاقو يعقوبو

خط الهجوم : محمد هلال - أسامة فيصل - فادي فريد

بينما المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد - أحمد الحسيني - محمد سمير - فاروقا نور الدين

خط الوسط : عبد الرحمن خالد "جبنة" - عبد الله ياسين - حسن الشامي

خط الهجوم : محمد حمدي زكي - محمد سالم - لويس إدوارد

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.