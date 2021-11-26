تشكيل الدوري - أسامة فيصل يقود البنك الأهلي.. وسالم وزكي في هجوم المقاولون
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 14:23
كتب : FilGoal
أعلن البنك الأهلي والمقاولون العرب تشكيلهما لمباراة اليوم الجمعة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل البنك الأهلي:
حراسة المرمى: محمود الزنفلي
خط الدفاع : أحمد ياسين - أمير مدحت - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم
خط الوسط : محمد فتحي - محمود سيد - إسحاقو يعقوبو
خط الهجوم : محمد هلال - أسامة فيصل - فادي فريد
بينما المقاولون العرب:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع : أمير عابد - أحمد الحسيني - محمد سمير - فاروقا نور الدين
خط الوسط : عبد الرحمن خالد "جبنة" - عبد الله ياسين - حسن الشامي
خط الهجوم : محمد حمدي زكي - محمد سالم - لويس إدوارد
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.