مدافع الأردن لـ في الجول: من الجيد أننا لم نقع في مجموعة مصر.. وصلاح فتح لنا الطريق لنحلم

يرى هادي الحوراني لاعب منتخب الأردن ونادي الرمثا، أن إنجازات محمد صلاح في سماء الكرة العالمية فتحت الطريق لكل العرب لتحقيق أحلامهم.

الحوراني حل ضيفًا على FilGoal.com على هامش مشاركته المنتظرة في كأس العرب 2021 مع النشامى، وتحدث عن المنافسة التي تنتظر الأردن في المجموعة الثالثة رفقة السعودية والمغرب وفلسطين.

وبدأ الحوراني حديثه بالحديث عن إنجازه بقيادة الرمثا للقب الدوري الأردني لأول مرة منذ 40 عامًا: "استطعنا إسعاد جماهيرنا، كانت فرحة مغايرة بعد انتظار طويل، وتزامن ذلك مع تأهل المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا".

وأوضح: "الأردن سيكون منتخبا صعبًا في منافسات كأس العرب، نمتلك جهازًا فنيًا مميزا ولاعبين جيدين ونحن قادرون على الوصول إلى الدور الثاني، حظوظنا كبيرة في المجموعة خصوصًا بعد مشاركة المغرب والسعودية بفريقي المحليين والشباب".

وشدد المدافع الشاب: "نطمح لإعادة الكرة الأردنية إلى الواجهة وتحسين مستوانا آسيويًا وعالميًا وأن نتقدّم أكثر في تصنيف فيفا".

وتذكّر الحوراني ولاية حسام حسن كمدير فني لـ الأردن قبل عدة سنوات: "كنت صغيرًا وقتها، لكن حسام حسن غني عن التعريف، لسوء الحظ لم نتأهل إلى المونديال بعد أن وصلنا للملحق العالمي تحت قيادته. نشكره وكنا نتمنى عودته لتدريب المنتخب في وقتٍ لاحق".

وكشف الحوراني: "تلقيت عرضًا للاحتراف في الدوري الهولندي، لكن ظروف المنافسة على الدوري مع الرمثا جعلت له الأولوية، خصوصا أنه كان لقبا غائبا منذ 40 عامًا، ولذلك ظللت حتى نحسم لقب الدوري".

وأشار: "طموحي عالٍ للغاية وأتمنى الاحتراف في أوروبا، محمد صلاح قدوتنا وقد قللت تجربته من الصعوبات أمام اللاعب العربي، الآن نعرف أن الأمر ليس مستحيًلا وأنه يتطلب الاجتهاد".

وأشار: "صلاح لاعب كبير وفخر للعرب ويمثلنا في أوروبا".

واعترف ضاحكًا: "من الجيد أننا لم نقع في نفس مجموعة مصر، مجموعتنا جيدة ونستطيع تقديم مستويات مميزة فيها".

وعن إمكانية انتقاله للدوري المصري: "هو دوري كبير وغني عن التعريف على المستوى الإفريقي والعالمي ويضم أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك، شرف لأي لاعب أن يلعب في الدوري المصري".

الحوراني (21 عامًا) هو قائد المنتخب الأولمبي الأردني، وأحد أبرز المواهب الشابة في المنتخب الأول.

وقاد الحوراني الأردن للوصول إلى بطولة آسيا تحت 23 عامًا بعد تجاوز مرحلة التصفيات.

وشارك الأردن في كأس العرب 8 مرات سابقة، وتواجد في المربع الذهبي مرتين دون أن يحصد اللقب أو يحل وصيفًا في أي مناسبة.

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