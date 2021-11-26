باريس سان جيرمان: متمسكون بـ بوكيتينو.. ولم نخاطب زيدان

شدد ليوناردو نجم البرازيل السابق والمدير الرياضي الحالي لباريس سان جيرمان على تمسك الأخير بمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقالت تقارير إن بوكيتينو يريد منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأوضحت أن زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق قد يخلف بوكيتينو في النادي الفرنسي.

ونفى ليوناردو هذه التقارير بالقول لوكالة AFP:"نحترم زيدان كثيرا، لكن أقول بكل وضوح، لم نتواصل معه إطلاقا".

وواصل "بوكتينيو لم يطلب الرحيل إلى يونايتد".

وأضاف "متمسكون به".

ويقود بوكيتينو فريق باريس منذ يناير الماضي حين خلف توماس توخيل الألماني مدرب تشيلسي حاليا.

بينما لا يقود زيدان أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

ويدرب مايكل كاريك فريق مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني يقود الفريق لنهاية الموسم الجاري.