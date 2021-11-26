وائل جمعة لـ في الجول: كنا نعلم مسبقا أننا سنخوض إياب الدور الحاسم خارج أرضنا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 13:31

كتب : أحمد الخولي

وائل جمعة - كارلوس كيروش - منتخب مصر

أوضح وائل جمعة مدير منتخب مصر ونجم الفراعنة والأهلي السابق أن الجهاز الفني كان يعلم أنه سيخوض إياب المرحلة النهائية، من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، خارج أرضه.

وقال جمعة لـFilGoal.com:"كنا نعلم الأمر منذ البداية، أن التصنيف سيمنح المنتخبات المصنفة أفضلية استضافة مباريات الإياب".

وأضاف "لا توجد أزمة، نستعد لأي منافس".

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وأتم "القائمة المشاركة في كأس العرب لا توجد بها إصابات، الكل جاهز للبطولة".

وأعلن كاف اليوم الجمعة ترتيب مباريات الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقرر كاف بعد اجتماع مكتبه التنفيذي في القاهرة يوم الخميس إجراء قرعة الدور الحاسم في الكاميرون بين 22 و26 يناير المقبل.

وأعلن أيضا أن الدور الحاسم سيجري بنظام المواجهتين المباشرتين وستستضيف المنتخبات الخمسة المصنفة لقاءات الإياب.

ما يعني أن المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا ستستضيف الإياب في أرضها لأنها الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عكس مصر والكونغو الديمقراطية ومالي وغانا والكاميرون.

وستحدد القرعة المواجهات الخمس في الدور الحاسم، والتي سيلعب فيها كل فريق غير مصنف ضد آخر مصنف.

ويتأهل الفائزون الخمسة إلى مونديال 2022.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم وائل جمعة
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