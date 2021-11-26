حوار في الجول – ولد علي: فلسطين تواجه صعوبات لا تُصدق في القرن 21.. وأنا إسماعيلاوي

انتهت مهمته الطويلة في الملاعب الفلسطينية، لكنه يظل من داخل منزله في الجزائر مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمنتخب الفدائي.

نور الدين ولد علي، المدير الفني السابق لمنتخب فلسطين وصانع نجاحاته في السنوات الأخيرة، حل ضيفًا عزيزًا على FilGoal.com على هامش إقامة كأس العرب 2021.

فلسطين تقع في المجموعة الثالثة رفقة المغرب والسعودية والأردن، وتبدأ فترة ما بعد ولد علي سعيًا لمواصلة التطور.

وتحدث ولد علي في حواره معنا عبر Zoom عن الصعوبات التي تواجهها الكرة الفلسطينية، وتطرق للاعبه السابق محمود وادي المعروف للجمهور المصري ورحلة كفاحه بدايةً من غزة وصولًا إلى بيراميدز.

كما كشف ولد علي عن نادٍ مصري مفاجئ يسانده، وقارن بذكاء شديد بين مواطنه رياض محرز والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ولد علي (49 عامًا) بدأ مهمته كمدرب مساعد لمنتخب فلسطين في 2012 وشهد إنجاز الوصول الأول لكأس آسيا في 2015، ثم صار الرجل الأول في 2018 وقاد فلسطين للمشاركة في كأس آسيا 2019.

يمكنك مشاهدة اللقاء كاملًا عبر يوتيوب

ولمشاهدة أبرز المقاطع من المقابلة يمكنك مطالعة الفيديوهات التالية

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