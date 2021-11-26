كأس العرب - نجم الإمارات السابق لـ في الجول: سنتأهل متصدرين.. والجزائر الأقرب للقب

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 12:48

كتب : محمود عزت

إسماعيل راشد

يتوقع إسماعيل راشد نجم ومدرب الإمارات السابق أن يتأهل الفريق متصدرا لمجموعته في كأس العرب 2021 والتي تضم تونس وسوريا وموريتانيا.

وقال راشد لـFilGoal.com:"نتمنى أن تكون حظوظنا قوية في المجموعة الثانية، أتوقع ترشح منتخبنا على رأس المجموعة".

وأضاف "متفائل أن يكون المنتخب أفضل من الناحية الفنية، أتمنى أن يذهب بعيدًا في البطولة وأن يصل إلى الأدوار النهائية لأنه يعيش في حالة من الاستقرار الفني في الوقت الحالي".

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وأردف "الجزائر أقوى منتخبات البطولة، أعتقد أنه الأقرب لتحقيق اللقب".

ويستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة التي تستضيفها قطر بمواجهة سوريا يوم الثلاثاء.

وفي 3 ديسمبر يواجه موريتانيا ثم يلاقي تونس في 6 ديسمبر.

وإذا عبر الإماراتيون للدور ربع النهائي سيواجهون قطر أو العراق أو عمان أو البحرين.

وعن انخفاض مستوى علي مبخوت مهاجم الفريق علق "أتوقع أن يعود للتهديف في بطولة كأس العرب، كما أن عبد الله رمضان يعد اللاعب الأبرز في خط الوسط ويعيش في حالة من النجومية والتألق هذه الفترة".

وعن مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022، قال:"تمنينا التأهل مباشرة، لكن بعد الفوز على لبنان أصبحت المنافسة على المركز الثالث حق مشروع لمنتخبنا".

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