مدرب تونس المساعد لـ في الجول: منتخبنا مرشح لحصد كأس العرب.. وسنقيّم المحليين

أشاد عادل السليمي المدرب المساعد لمنتخب تونس، بتوقيت إقامة كأس العرب التي تنطلق نهاية الشهر الجاري على ملاعب قطر.

وصرّح السليمي في حديثه لـ FilGoal.com: "كأس العرب ستكون بطولة كبيرة للغاية وأفضل استعداد وبروفة أخيرة قبل كأس العالم".

وأضاف: "خصوصًا أنها ستقام في نفس توقيت المونديال من العام المقبل وعلى نفس الملاعب".

وتابع: "هي فرصة مميزة حتى تتجهز كل المنتخبات للمنافسات المقبلة".

وأشار: "البطولة مفيدة لأنها ستعطي الفرصة للاعبين المحليين، وفرصة لنا كجهاز فني للوقوف على مستوى كل اللاعبين".

وشدد: "تونس هدفها المنافسة على البطولة بالطبع، وهي من ضمن المرشحين للقب بجانب مصر والجزائر وقطر صاحبة الأرض وكذلك الإمارات".

وعن المنتخب الذي يفضل مواجهته في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال: "ليس لدينا منتخب معين نتمنى مواجهته، فليس هناك فروقات كبيرة في المستوى بين كل المنتخبات".

ويعد السليمي (49 عامًا) أحد أنجح المهاجمين التوانسة خلال التسعينيات ومطلع الألفية.

وسجل السليمي 20 هدفًا في 71 مباراة دولية مع تونس، وشارك في كأس العالم 1998 و2002.

ولعب السليمي لأندية الإفريقي، ونانت، وريال خاين، وفرايبورج، وبني ياس. كما أشرف على تدريب المستقبل الرياضي بالمرسى، وفريقي المريخية والخور بالدوري القطري، قبل أن يبدأ معاونة منذر الكبير في تدريب تونس انطلاقًا من 2019.

وتقع تونس في المجموعة الثانية بكأس العرب رفقة الإمارات وسوريا وموريتانيا.

وتضم قائمة تونس 4 لاعبين من الدوري المصري، هم: علي معلول ظهير الأهلي، وحمزة المثلولي وسيف الدين الجزيري ظهير ومهاجم الزمالك على التوالي، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وحققت تونس لقب كأس العرب مرة وحيدة في النسخة الأولى عام 1963 على أرض لبنان، لكنها لم تشارك بعدها إلا مرة وحيدة عام 1988.

وتتواجد تونس ضمن المنتخبات العشرة المتأهلة إلى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا، والتي تتنافس على 5 مقاعد في مارس المقبل.

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