المنتخبات المصنفة تستضيف إياب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.. والسوبر الإفريقي في فبراير

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ترتيب مباريات الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقرر كاف بعد اجتماع مكتبه التنفيذي في القاهرة يوم الخميس إجراء قرعة الدور الحاسم في الكاميرون بين 22 و26 يناير المقبل.

وأعلن أيضا أن الدور الحاسم سيجري بنظام المواجهتين المباشرتين وستستضيف المنتخبات الخمسة المصنفة لقاءات الإياب.

ما يعني أن المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا ستستضيف الإياب في أرضها لأنها الأعلى حاليا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عكس مصر والكونغو الديمقراطية ومالي وغانا والكاميرون.

وستحدد القرعة المواجهات الخمس في الدور الحاسم، والتي سيلعب فيها كل فريق غير مصنف ضد آخر مصنف.

ويتأهل الفائزون الخمسة إلى مونديال 2022.

وكشف كاف أيضا أن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي ستجري في فبراير المقبل في قطر.

وقرر إبعاد إيدي ماييه عن رئاسة لجنة التحكيم.

ووافقت الجمعية العمومية لكاف على استكمال دراسة مشروع بطولة السوبر الإفريقي، وكذلك أيدت فكرة إقامة كأس العالم كل عامين والتي طرحها فيفا للنقاش.

وشدد باتريس موتسيبي رئيس كاف على ثقته في قدرة الكاميرون على استضافة كأس إفريقيا في يناير المقبل.

وقال في تصريحات صحفية:"زرت الكاميرون ولم أر شغفا مثل هذا، أثق أننا بصدد كأس إفريقية رائعة في يناير".