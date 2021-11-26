فينجر في مصر لشرح مميزات إقامة كأس العالم كل عامين

حضر أرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة للمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيشرح الفرنسي للأعضاء مميزات إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4.

وطرح فيفا فكرة إقامة المونديال كل عامين ويناقشها فينجر مع الأطراف المعنية في مختلف القارات.

ولاقت الفكرة قبولا في إفريقيا بينما عارضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وجرت العادة على إجراء المونديال كل 4 أعوام منذ تدشينه في 1930.

ولم تقام البطولة في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وتستعد قطر لاستضافة النسخة 22 من البطولة في نوفمبر 2022.