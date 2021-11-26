رئيس فيفا: محمد صلاح هو الأفضل

أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال إنفانتينو لقناة أون تايم سبورتس:"صلاح لاعب رائع، لا يُصدق".

وأضاف "هو الأفضل بالنسبة لي. أبارك له على كل ما حققه".

وأتم "أصبح على قمة لاعبي كرة القدم في العالم".

وشارك إنفانتينو في مباراة استعراضية يوم الخميس على هامش افتتاح المقر الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وترشح صلاح لجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم خلال 2021.

وينافس أيضا على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلس فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.