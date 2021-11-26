مواعيد مباريات الجمعة 26 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

يلعب البنك الأهلي ضد المقاولون العرب (3 مساء - أون تايم سبورتس 1).

ويستضيف الإسماعيلي فريق غزل المحلة (5.30 مساء - أون تايم سبورتس 2).

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ويواجه طلائع الجيش فريق فيوتشر (8 مساء - أون تايم سبورتس 1).

وفي الدوري التركي يلعب ألتاي، الذي يضم أحمد ريان، ضد مضيفه إسطنبول باشاك شهير الساعة 7 مساء.

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الدوري المصري
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