مواعيد مباريات الجمعة 26 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري

تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

يلعب البنك الأهلي ضد المقاولون العرب (3 مساء - أون تايم سبورتس 1).

ويستضيف الإسماعيلي فريق غزل المحلة (5.30 مساء - أون تايم سبورتس 2).

ويواجه طلائع الجيش فريق فيوتشر (8 مساء - أون تايم سبورتس 1).

وفي الدوري التركي يلعب ألتاي، الذي يضم أحمد ريان، ضد مضيفه إسطنبول باشاك شهير الساعة 7 مساء.

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