عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي وفيوتشر من التأجيل بسبب السوبر الإفريقي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 00:18

كتب : FilGoal

عامر حسين

أوضح عامر حسين عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات موقف مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري في ظل تحديد موعد مبدئي لمباراة كأس السوبر الإفريقي.

وتحدد بشكل مبدئي 24 ديسمبر المقبل موعدا لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عامر حسين: "لم يصلني أي خطاب رسمي من كاف عن موعد مباراة السوبر الإفريقي، وحسب علمي لم يصل لـ الأهلي أو الرجاء المغربي أي خطاب رسمي".

أخبار متعلقة
كريم فؤاد: هذا ما قاله لي موسيماني في ظهوري الرسمي الأول مع الأهلي مؤتمر موسيماني: أعطني وقتا وسيلعب الأهلي بالطريقة التي أريدها بالعلامة الكاملة.. الأهلي يهزم سموحة برباعية بقيادة تاو الأهلي ومحمد صلاح مرشحان لجوائز جلوب سوكر

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "إذا أقيم السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر، سأدرس أمر تأجيل مباراة الأهلي أمام فيوتشر والمقررة يوم 21".

وأكمل "مباراة إنبي وبيراميدز لم تُحدد بعد وسأضعها مع الجدول الجديد، لأن إنبي يمتلك لاعبين في منتخب مصر بكأس العرب".

وأردف "تحددت مباراة المصري ومصر للمقاصة يوم 13 ديسمبر، لأن كلا الفريقين لا يضما أي لاعب في قائمة منتخب مصر بكأس العرب".

وأتم ردا على سؤال متي سينتهي الدوري، أجاب: "في نهاية شهر أغسطس لا يوجد أي حل آخر والضغط كله في شهر يوليو، وسيكون الضغط أكبر على الأندية التي تخوض المباريات في دوري الأبطال والكونفدرالية".

عامر حسين الأهلي الرجاء كأس السوبر الإفريقي الدوري المصري
نرشح لكم
عبد القادر: سعيد بمشاركتي الأساسية الأولى.. وأتمنى الوصول لمستوى الأساسيين كريم فؤاد: هذا ما قاله لي موسيماني في ظهوري الرسمي الأول مع الأهلي عبد الحفيظ: ختمنا المرحلة الحالية بالفوز.. وننتظر قرار كاف لتحديد موعد السوبر الإفريقي في غياب جنش ومروان محسن.. فيوتشر يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش
أخر الأخبار
دوري المؤتمر الأوروبي - روما يقسو على زوريا الأوكراني برباعية 7 دقيقة | أوروبا
عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي وفيوتشر من التأجيل بسبب السوبر الإفريقي 9 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات سبورتنج ينتصرن على الأهلي.. والأحمر يبقي آماله بفوز المرتبط 18 دقيقة | رياضات أخرى
الدوري الأوروبي - ليستر يفوز بالثلاثة ويضرب موعدا ناريا مع نابولي في مجموعة الموت 22 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كونتي: المستوى في توتنام منخفض 26 دقيقة | أوروبا
عبد القادر: سعيد بمشاركتي الأساسية الأولى.. وأتمنى الوصول لمستوى الأساسيين 31 دقيقة | الدوري المصري
كريم فؤاد: هذا ما قاله لي موسيماني في ظهوري الرسمي الأول مع الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: ختمنا المرحلة الحالية بالفوز.. وننتظر قرار كاف لتحديد موعد السوبر الإفريقي 37 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال