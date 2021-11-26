عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي وفيوتشر من التأجيل بسبب السوبر الإفريقي

أوضح عامر حسين عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات موقف مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري في ظل تحديد موعد مبدئي لمباراة كأس السوبر الإفريقي.

وتحدد بشكل مبدئي 24 ديسمبر المقبل موعدا لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عامر حسين: "لم يصلني أي خطاب رسمي من كاف عن موعد مباراة السوبر الإفريقي، وحسب علمي لم يصل لـ الأهلي أو الرجاء المغربي أي خطاب رسمي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "إذا أقيم السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر، سأدرس أمر تأجيل مباراة الأهلي أمام فيوتشر والمقررة يوم 21".

وأكمل "مباراة إنبي وبيراميدز لم تُحدد بعد وسأضعها مع الجدول الجديد، لأن إنبي يمتلك لاعبين في منتخب مصر بكأس العرب".

وأردف "تحددت مباراة المصري ومصر للمقاصة يوم 13 ديسمبر، لأن كلا الفريقين لا يضما أي لاعب في قائمة منتخب مصر بكأس العرب".

وأتم ردا على سؤال متي سينتهي الدوري، أجاب: "في نهاية شهر أغسطس لا يوجد أي حل آخر والضغط كله في شهر يوليو، وسيكون الضغط أكبر على الأندية التي تخوض المباريات في دوري الأبطال والكونفدرالية".