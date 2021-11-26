دوري المؤتمر الأوروبي - روما يقسو على زوريا الأوكراني برباعية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 00:20

كتب : عمر خالد

نادي روما الإيطالي

فاز روما الإيطالي على نادي زوريا الأوكراني بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري المؤتمر الأوروبي.

وأحرز أهداف روما: كارليس بيريز في الدقيقة 15، نيكولا زانيولو في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بذلك التقدم لفريق الذئاب.

في الشوط الثاني عزز روما تقدمه في اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب تامي أبراهام، وفي الدقيقة اختتم اللاعب نفسه بالهدف الرابع لروما في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء برباعية نظيفة.

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ويعد هذا الفوز لفريق العاصمة الإيطالية روما في غاية الأهمية، لكي ينافس على صدارة ترتيب المجموعة.

ويتواجد روما في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

فيما يتصدر المجموعة فريق بودو جليمت النرويجي برصيد 11 نقطة..

أما نادي زوريا الأوكراني يتواجد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتزيل سسكا صوفيا البلغاري ترتيب المجموعة.

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