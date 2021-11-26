كرة سلة - سيدات سبورتنج ينتصرن على الأهلي.. والأحمر يبقي آماله بفوز المرتبط
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 00:08
كتب : FilGoal
تقاسمت سيدات الأهلي وسبورتنج الفوز في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.
وفازت ناشئات الأهلي بنتيجة 73-67 على ناشئات سبورتنج.
في المقابل فازت سيدات سبورتنج على الأهلي 100-94.
بتلك النتائج أصبح رصيد سبورتنج 4 نقاط مقابل 3 للأهلي.
إذ يحقق الفائز بالمرتبط نقطتين والفائز بالفريق الأول يحقق 3 نقاط، ويحصد الخاسر نقطة واحدة.
وستقام يوم السبت مباراتي الختام بين الفريقين.
الأهلي يحتاج للفوز بالمباراتين لحصد اللقب، بينما يحتاج سبورتنج للفوز بمباراة الكبار للفوز باللقب.
وإذا فازت ناشئات سبورتنج وفازت سيدات الأهلي، ستقام مباراة فاصلة بين الفريقين.
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