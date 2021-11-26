الدوري الأوروبي - ليستر يفوز بالثلاثة ويضرب موعدا ناريا مع نابولي في مجموعة الموت

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ليستر سيتي

تغلب ليستر سيتي الإنجليزي على ضيفه ليجيا وارسو البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

تقدم ليستر بهدف باتسون داكا في الدقيقة 11 بعد تمريرة حاسمة من هارفي بارنز.

وفي الدقيقة 21 سجل جيمس ماديسون الهدف الثاني بعد تمريرة من أديمولا لوكمان، فيما تسبب ويلفريد نديدي باحتساب ركلة جزاء على ليستر بسبب لمسة يد في الدقيقة 26.

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لسوء حظ الضيوف تصدى كاسبر شمايكل لتسديدة ماهر إمريلي، ولكن لحسن حظهم تابعها فيليب ملادينوفيتش ليقلص الفارق إلى 2-1.

ولكن سريعا كفر نديدي عن خطأه مسجلا بالرأس في الدقيقة 33 من عرضية جيمس ماديسون، ليصل بالنتيجة إلى 3-1.

بهذه النتيجة يرفع رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن سبارتاك موسكو ونابولي، وبفارق نقطتين عن ليجيا، ليتأجل حسم هذه المجموعة إلى الجولة الأخيرة، حين يحل ليستر ضيفا على نابولي ويخرج سبارتاك موسكو لملاقاة ليجيا.

على الناحية الأخرى تغلب موناكو على ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم كيفن فولاند في الدقيقة 28، وتعادل ألكساندر إيزاك في الدقيقة 35، قبل أن يسترد يوسف فوفانا التقدم في الدقيقة 38.

الفوز رفع رصيد موناكو إلى 11 نقطة على الصدارة، بفارق 3 نقاط عن أيندهوفن، ونقطتين عن ريال سوسييداد الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط.

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