مؤتمر كونتي: المستوى في توتنام منخفض

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 - 00:01

كتب : عمر خالد

أنطونيو كونتي - توتنام

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنام الإنجليزي أنه غير سعيد تمام بالخسارة أمام فريق مورا السلوفيني، وأن هناك الكثير من العمل داخل الفريق.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "بعد ثلاث أسابيع بدأت أفهم، المستوى هنا في توتنام منخفض، هناك الكثير من العمل يجب أن يكون".

وأضاف "بعد المباراة أعتقد أنه من الجيد عدم التحدث إلى اللاعبين، خسارة فادحة لست راضيا عما حدث".

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وأكمل "هذه هي المرة الثانية على التوالي التي ننهي فيها المباراة بـ10 لاعبين، وكان الأمر نفسه أمام فيتيسه، لقد جازفنا بعدم الفوز على فيتيسه واليوم حدث ذلك مرة أخرى".

وأوضح "علينا العمل والتحسين لأن التفاصيل تحرك النتيجة النهائية، لم يعجبني ما حدث الليلة، مستوى توتنام بالتأكيد ليس مرتفعا جدا، هناك فجوة مهمة بين الفرق الكبرى في إنجلترا".

وتابع "أعلم أنه في هذه اللحظة نحتاج إلى التحلي بالصبر والوقت وأنا هنا لأنني أعرف أن هناك مشاكل يجب حلها، أنا سعيد بالبقاء هنا ولكن في نفس الوقت يجب أن أكون صادقا أننا بحاجة إلى العمل كثيرا لتحسين جودة الفريق".

خسر توتنام أمام فريق مورا السلوفيني بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل الديوك المركز الثاني خلف رين الفرنسي الذي ضمن صدارة المجموعة.

توتنام أنطونيو كونتي دوري المؤتمر الأوروبي
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