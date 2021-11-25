عبد القادر: سعيد بمشاركتي الأساسية الأولى.. وأتمنى الوصول لمستوى الأساسيين

أبدى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي سعادته بمشاركته الأولى كأساسي ضد سموحة والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري.

وقال عبد القادر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "الحمد لله على الاداء. كنت أتمنى أن أشارك في أهداف اليوم. أشكر اللاعبين وأتمنى أن نستمر على هذا الأداء".

وأضاف "فرصتي ستأتي مع الوقت. القادم أفضل بإذن الله، خطوة تلو الأخرى. أتمنى ألا نتراجع عن هذا المستوى".

وعن فترته مع الأهلي حتى الآن قال: "لا يمكنني التقييم حاليا، هذه أول مباراة ألعبها بصورة أساسية".

واختتم "أحاول أن أكون على نفس مستوى اللاعبين الذين يشاركون بصورة مستمرة، وأتمنى الاستمرار على هذا الأداء".

يذكر أن عبد القادر عاد في بداية الموسم الحالي من إعارته لسموحة، حيث سجل في مشاركته الأولى في الدوري كبديل على حساب الإسماعيلي، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 4-0.