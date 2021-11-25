كريم فؤاد: هذا ما قاله لي موسيماني في ظهوري الرسمي الأول مع الأهلي

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 23:56

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

كشف كريم فؤاد لاعب الأهلي ما قاله له بيتسو موسيماني المدير الفني في أول ظهور رسمي له.

وشارك فؤاد كبديل في الدقائق الأخير في المباراة التي شهدت فوز الأهلي على سموحة 4-1 في الجولة السادسة من الدوري.

وقال كريم فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "أريد أن أكون عند حسن ظن الجمهور والقادم أفضل".

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وأضاف "موسيماني تحدث معي وقال لي ألعب بشكل عادي أنت لست تحت اختبار ولا تريد إثبات شيء ولا تضغط على نفسك وأنت لاعب جيد ولديك الإمكانيات".

وأكمل "الجمهور داعم لي بشكل كبير جدا والحمد لله على التواجد في النادي الأهلي".

وأردف "اللعب في أكتر من مركز ميزة، كل مركز ليه مهامه وأركز في كل مكان ألعب به ولا أشغل نفسي بأي شيء آخر وأحاول التأقلم على المكان الذي ألعب به".

وأتم "أشكر جمهور الأهلي على الدعم فهم ينتظروني من قبل أن انضم من إنبي ويساندوني".

وانضم كريم فؤاد قادما من النجوم بعدما قضى عامين معارا لصفوف إنبي.

كريم فؤاد الأهلي في الدوري الدوري المصري
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