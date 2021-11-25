عبد الحفيظ: ختمنا المرحلة الحالية بالفوز.. وننتظر قرار كاف لتحديد موعد السوبر الإفريقي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن انتظار الفريق لمعرفة موعد السوبر الإفريقي.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر أون تايم سبورتس 1: "ختمنا المرحلة الحالية بالفوز قبل التوقف وأردنا فعل ذلك بشكل إيجابي".

وأضاف "ننتظر قرار كاف لتحديد موعد السوبر الإفريقي لمعرفة ما هي أول مباراة سنحوضها عقب نهاية التوقف المقبل، هل سيكون ميعاد السوبر الإفريقي 23 أو 24 ديسمبر أو هل سنواجه فيوتشر ثم بيراميدز".

وتحدد موعدا مبدئيا لكأس السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف "نثق في جميع اللاعبين وكل لاعب سيأتي وقته والموسم طويل وهناك عناصر ستشارك مع المنتخب وستأتي للجميع الفرصة".

وأكمل "كريم فؤاد شارك كبديل وقدم أداءً جيدا، أحمد حمدي عبد القادر شارك كأساسي، وسيأتي وقت مشاركة عمار حمدي".

وعن موقف علي معلول وحسام حسن: "إصابات الثنائي ليست قوية ومعلول قد يعود بعد غدا للتدريبات، إصابة حسام حسن في شظية الركبة وكان من الصعب لحاقه بمباراة سموحة".

يتوقف الدوري المصري لخوض المنتخب مواجهات كأس العرب بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة منفردا بالعلامة الكاملة بعد مرور ست جولات، بينما تجمد رصيد سموحة عند 6 نقاط.

ونجح الأهلي في تسجيل 18 هدفا في ست مباريات بينما استقبلت شباكه 6 أهداف حتى الآن.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فيوتشر يوم الثلاثاء 21 من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف بسبب كأس العرب.