في غياب جنش ومروان محسن.. فيوتشر يعلن قائمة مواجهة طلائع الجيش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 23:24

كتب : FilGoal

غنام محمد يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عن قائمة مباراة فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب الحارس محمود جنش والمهاجم مروان محسن بسبب إصابتهما أمام إنبي في مباراة الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري.

وتعرض جنش للإصابة بكسر صغير في عظمة الكعب مع تمزق عضلات وجه القدم، فيما أصيب مروان محسن بكسر في شظية القدم اليسرى مع تمزق من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للكاحل.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي – محمد طارق

خط الدفاع: سعد سمير – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – جوزيف جوناثان – طارق طه

خط الوسط: كريم نيدفيد – محمد فاروق – ناصر ماهر – أحمد رفعت – عمر كمال – أيمن الصفاقسي – غنام محمد غنام – مصطفى البدري – عربي بدر – محمد رضا – عمر صلاح – أشرف مجدي – عمر سافيولا – فارس طارق

خط الهجوم: دايواسي تايلور

يذكر أن فيوتشر يحتل المركز التاسع مؤقتا بـ7 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بنقطتين من 4 مباريات، وله مباراة مؤجلة مع سموحة بسبب سوء الأحوال الجوية.

فيوتشر مروان محسن محمود جنش
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