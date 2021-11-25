الدوري الأوروبي - بمشاركة متأخرة للغاية لـ مصطفى محمد.. جالاتاسراي يضرب مارسيليا بالأربعة ويتأهل

ضرب جالاتاسراي التركي ضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة 4-2 وضمن تأهله لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

المباراة شهدت مشاركة متأخرة لـ مصطفى محمد الذي بدأ من على مقاعد البدلاء، إذ شارك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من عمر المباراة.

فوز الأسود التركية رفع الرصيد إلى 11 نقطة في الصدارة وضمان التأهل رفقة نسور لاتسيو الإيطالي الذين فازوا على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 3-0.

مصطفى محمد يشارك كبديل في الدقيقة 92 في مواجهة جالاتا سراي ومارسيليا في الدوري الأوروبي ⚽️ pic.twitter.com/DOi7puZ8yO — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2021

في تركيا انتهى الشوط الأول بثنائية لأصحاب الأرض عن طريق الروماني ألكسندرو تشيتشلدو في الدقيقتين 12 و30.

وأضاف الجزائري سفيان فيجولي الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وقلص البولندي أركاديوش ميليك النتيجة في الدقيقة 69، من متابعة لركلة جزاء تصدى لها فيرناندو موسليرا.

وقبل 7 دقائق من نهاية اللقاء سجل البديل ريان بابل الهدف الرابع بعد دقيقة واحدة من نزوله كبديل.

وفي الدقيقة 85 سجل ميليك برأسية الهدف الثاني للضيوف.

نتيجة توقف بها رصيد مارسيليا عند 4 نقاط لن تكفي للتأهل إلى الدور المقبل.

وستكون مهمة مارسيليا في الجولة الأخيرة الحفاظ على المركز الثالث ضد لوكوموتيف موسكو من أجل الانتقال لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي روسيا قاد تشيرو إيموبيلي نسور العاصمة الإيطالية للفوز بثلاثية دون مقابل.

في الشوط الثاني سجل إيموبيلي ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقة 56 و63.

وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي سجل بيدرو هدف لاتسيو الثالث.

فوز رفع رصيد لاتسيو إلى 8 نقاط ضمن بها التأهل للدور المقبل قبل مواجهة جالاتاسراي على الصدارة في الجولة الأخيرة.

ولحساب المجموعة الثامنة فاز وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 على رابيد فيينا النمساوي.

ثنائية المطارق الإنجليزية جاءت عن طريق أندري يارميلنكو ومارك نوبل في الدقيقتين 40 و45 من الشوط الأول للقاء.

فوز رفع رصيد الفريق إلى 13 نقطة في الصدارة متشبثا على صدارته لترتيب المجموعة.

⚒️ West Ham into the round of 16 as Group H winners 👏#UEL pic.twitter.com/ZUgbWYPsnN — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 25, 2021

في المجموعة السابعة، فاز باير ليفركوزن الألماني على سيلتك الأسكتلندي بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة.

وفاز ريال بيتيس الإسباني على فرنافروتشي المجري بنتيجة 2-0.

وتأهل ليفركوزن وبيتيس عن المجموعة، برصيد 13 نقطة و10 نقاط على الترتيب.