كأس العرب - مدرب البحرين لـ في الجول: البطولة ليست سهلة وتمثل لحظة مثالية لنواصل التطور

يعتقد هيليو سوزا المدير الفني لـ منتخب البحرين أن بطولة كأس العرب جاءت في لحظة جيدة للغاية بالنسبة لهم.

ويستعد المنتخب البحريني لبطولة كأس العرب ويتواجد ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات عمان، قطر والعراق والتي ستبدأ منافستها في نهاية نوفمبر الحالي.

ويشارك المنتخب البحريني للمرة السادسة في البطولة، إذ كان أفضل إنجاز له مركز الوصيف في 1985 و2002.

وقال هيليو سوزا لـ FilGoal.com: "هذه اللحظة جيدة جدا بالنسبة لنا، وأن يكون لدينا العديد من المباريات خلال هذه الفترة، نظرا لأننا لم نجتاز المرحلة التالية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022".

وأضاف "كان يصعب علينا إيجاد مباريات قوية للغاية من حيث الجودة والتصنيف، البطولة ليست سهلة لأنك تلعب مع منتخبات ذات جودة مختلفة عن الخليج، تلعب أمام منتخبات قوية وهذه لحظة جيدة لنا للتطور وتقديم الأفضل والاستعداد لما هو قادم".

وتابع "سنلعب أمام منتخبات قوية للغاية وستصنع لنا الكثير من المشاكل، وهذه هي اللحظة المثالية لنواصل التطور، خاصة أننا سنواجه منتخبات تشارك في التصفيات الآسيوية الأخيرة والمؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022".

وواصل: "ستكون هذه نقطة مهمة بالنسبة لنا، لذا سنكون جاهزين من أجل تلك اللحظة، ومن يعرف ربما يحدث الكثير في الأوقات المقبلة، وهذه فرصة جيدة لنا بالنسبة لنا لتجربة في هذا الشهر ونريد أن نكون أقوى بالطبع، نحن نعد كل وقت لنكون أفضل ونفوز في المباراة المقبلة دائما وهذا ما نريده".

وعن إنجاز خليجي 24 هل سيتكرر مرة أخرى، أجاب سوزا: "أنت تستعد طوال الوقت لتكون في أفضل الظروف، سندخل كل مباراة بغرض الفوز وسنحاول فعل ذلك، وأننا سنلعب ثلاث مباريات خلال وقت قصير للغاية، فالمباراة الأولى ستكون مهمة جدا، لأنها ستكون الطريقة التي ستدخل بها البطولة" .

وأوضح "سنواجه فريقا رائعا مثل منتخب قطر قوي لا يلعبون تصفيات كأس العالم لكنهم خاضوا العديد من المباريات منها في كوبا أمريكا والكاس الذهبية وفي أوروبا نريد أن نفوز بالطبع وسنقدم افضل ما لدينا لنصل لذلك".

وتوج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج 2019 بعدما فاز في النهائي على السعودية في البطولة التي أقيمت بقطر.

المدرب البرتغالي سبق له أن درب أندية فيتوريا سيتوبال وكويفلا في البرتغال.

وبين 2010 وحتى 2019 قاد منتخب الشباب للبرتغال.

وفي تجربته مع البحرين ساهم في فوز المنتخب المُلقب بـ الأحمر بلقبي كأس غرب آسيا 2019 وكأس الخليج.