دوري المؤتمر الأوروبي - السقوط الأولى لـ كونتي مع توتنام أمام مورا

خسر توتنام لأول مرة تحت قيادة أنطونيو كونتي ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعته أمام فريق مورا السلوفيني.

وتعد تلك المباراة هى الثانية التي يقود فيها أنطونيو كونتي الديوك اللندنية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والرابع بشكل عام.

تقدم تومي هورفات لمورا في الدقيقة 11 من الشوط الأول، فيما تعادل هاري كين مهاجم توتنام في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

الضربة القاضية كانت في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب أمديجي ماروسا.

وتعرض ريان سيسينون لاعب توتنام إلى الطرد من اللقاء في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليعقد الأمور على أنطونيو كونتي وفريقه.

وبتلك النتيجة يصبح توتنام في المركز الثاني ضمن المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط.

فيما يحتل نادي رينس الفرنسي صدارة المجموعة رصيد 11 نقطة، فيما يحتل نادي فيتسيه الهولندي المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

بينما حقق مورا صاحب المركز الرابع أول 3 نقاط له مسيرته بدور المجموعات.