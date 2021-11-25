مدرب حراس الإسماعيلي: فوزي يتطور مستواه وهدفه المنتخب.. وهذا سبب غياب عمر رضوان

أوضح سيد توفيق مدرب حراس مرمى الإسماعيلى أن مستوي محمد فوزي حارس مرمى الفريق في مباراة المقاولون العرب مجرد بداية فقط.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد الافضل في مستوي جميع حراس الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال مدرب الحراس في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "محمد فوزي حارس ممتاز ويتطور مستواه بشكل تصاعدي وأعمل معه لتحقيق مزيد من التألق ومن ثم الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى".

وتابع "إشادة الجماهير والنقاد بمحمد فوزي يسعدني للغاية ويثبت أننا نعمل بشكل صحيح".

‏‏وأشار "جميع الحراس يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات واتفقنا أن نسير خطوة بخطوة نحو المستوى المطلوب بما يليق باسم وقيمة النادى الإسماعيلي".

وبسؤاله عن موقف الثنائي عمر رضوان وكمال السيد فأجاب مدرب حراس الدراويش "الأول لايزال يعانى من الإصابة، بينما عاد كمال للتو من الإصابة بخلع في الكتف".

وأتم "كافة حراس الفريق جيدين ويتم تجهيزهم ليكونوا في أفضل مستوي فني وبدني".

واستقبلت شباك الدراويش 10 أهداف كثالث أضعف دفاع في الدوري الموسم الجاري حتى الآن بعد مرور 5 جولات.

الإسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.