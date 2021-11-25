راديو مونت كارلو: باريس سان جيرمان لم يتواصل مع زيدان.. وبوكيتينو لم يطلب الرحيل

لم يدخل باريس سان جيرمان أي مفاوضات مع زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق أو مع أي مدرب آخر.

وبحسب شبكة "RMC Sports" الفرنسية فأن النادي الباريسي لم يتواصل مع مدرب ريال مدريد السابق والذي لا يتولى تدريب أي نادٍ في الوقت الحالي.

وأكمل التقرير أن باريس سان جيرمان لا يجد سببا للرد على التقارير التي تشير لرحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن تدريب الفريق صوب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن تعاقد الأرجنتيني البالغ 49 عاما مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، لم يطلب أن يرحل ولم يتواصل مع إدارة النادي الباريسي من الأساس بهذا الشأن.

وكان بوكيتينيو قد صرّح بعد الخسارة من مانشستر سيتي قائلا: "نحن في بيئة تملؤها الشائعات، لا تستحق الحديث عن الشائعات".

وقال بوكيتينو في تصريحات لراديو مونت كارلو عن تدريب مانشستر يونايتد في وقت سابق: "هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن يصرف الانتباه. الشائعات موجودة، نحن بحاجة إلى التعايش معها".

وأضاف "نحن مركزون للغاية، ونعطي 100 في المائة للحصول على أفضل ما لدينا من النادي واللاعبين. أنا سعيد جدا في باريس سان جيرمان".

وواصل "كنت لاعبا في باريس سان جيرمان. أحب النادي والجماهير، نحن نقاتل في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال".

توصل الألماني رالف رانكيك إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لقيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن الألماني توصل لاتفاق للرحيل عن النادي الروسي وقيادة مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم.