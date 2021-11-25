زد يودع كأس مصر من الدور التمهيدي الثالث

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 19:23

كتب : أحمد الخولي

زد

ودع زد منافسات كأس مصر من الدور التمهيدي الثالث بالخسارة من الإعلاميين بركلات الترجيح.

وخرج زد من كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي ركلات الترجيح فاز الإعلاميين بنتيجة 5-4.

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وتأهلت فرق منتخب السويس ولافيينا من الدور التمهيدي الثالث لـ كأس مصر، فيما خرج السكة الحديد على يد النجوم.

وكان منتخب السويس تغلب على بورتو 4-2، فيما فاز لافيينا على نجوم مصر 4-0، فيما خرج السكة الحديد على يد النجوم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وتأهل الترسانة أيضا بعد الفوز على المعادي 4-0، وبلدية المحلة بعد الفوز على جمهورية شبين 2-1.

واحتاج بنها لركلات الترجيح للتغلب على البلاستيك بعد التعادل 2-2، وفاز الداخلية على كاسكادا 2-0.

وتغلب الاتصالات على العبور 3-1.

وفي مباريات أمس الأول، فاز حلوان العام على توت عنخ آمون 3-2، والواسطى على شبان المراغة 3-0، وفاز كفر الشيخ على طنطا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، فيما تغلب أشمون على الصيد بالمحلة بركلات الترجيح.

وتأهل بني عبيد على حساب منية سمنود 2-1، وفاز بلبييس على شربين 4-1.

ويوم السبت يتقابل مياه البحيرة مع أبو قير للأسمدة، ويوم الإثنين يواجه دكرنس المنصورة، والقناة بروكسي، والمصري بالسلوم مع بدر.

كأس مصر زد الإعلاميين
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