زد يودع كأس مصر من الدور التمهيدي الثالث

ودع زد منافسات كأس مصر من الدور التمهيدي الثالث بالخسارة من الإعلاميين بركلات الترجيح.

وخرج زد من كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي ركلات الترجيح فاز الإعلاميين بنتيجة 5-4.

وتأهلت فرق منتخب السويس ولافيينا من الدور التمهيدي الثالث لـ كأس مصر، فيما خرج السكة الحديد على يد النجوم.

وكان منتخب السويس تغلب على بورتو 4-2، فيما فاز لافيينا على نجوم مصر 4-0، فيما خرج السكة الحديد على يد النجوم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وتأهل الترسانة أيضا بعد الفوز على المعادي 4-0، وبلدية المحلة بعد الفوز على جمهورية شبين 2-1.

واحتاج بنها لركلات الترجيح للتغلب على البلاستيك بعد التعادل 2-2، وفاز الداخلية على كاسكادا 2-0.

وتغلب الاتصالات على العبور 3-1.

وفي مباريات أمس الأول، فاز حلوان العام على توت عنخ آمون 3-2، والواسطى على شبان المراغة 3-0، وفاز كفر الشيخ على طنطا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، فيما تغلب أشمون على الصيد بالمحلة بركلات الترجيح.

وتأهل بني عبيد على حساب منية سمنود 2-1، وفاز بلبييس على شربين 4-1.

ويوم السبت يتقابل مياه البحيرة مع أبو قير للأسمدة، ويوم الإثنين يواجه دكرنس المنصورة، والقناة بروكسي، والمصري بالسلوم مع بدر.