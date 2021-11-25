قائمة الإسماعيلي - عودة باهر وغياب شيلونجو وعبد الرحمن مجدي بعد مران سري

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 19:14

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

أنهى الإسماعيلي تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الجولة السادسة من الدوري المصري.

المران أقيم في سرية بقيادة الأرجنتينى خوان براون الذي وضع الرتوش الأخيرة للمباراة من خلال مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية.

ويفضل جهاز الفنى الحفاظ على السرية من أجل تجنب تشتيت ذهن اللاعبين بجانب الحفاظ على سرية الجمل الخططية المرغوب تطبيقها بمواجهة الغد.

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واستعد الإسماعيلي بـ 22 لاعبا لمواجهة غزل المحلة واستبعد الأرجنتيني خوان براون الثنائي بنسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدي.

وشهدت القائمه عودة باهر المحمدى بعد انتهاء إيقافه فى حين تم استبعاد عبد الرحمن مجدى ومروان الصحراوى وأحمد مصطفى بسبب الإصابة، وبنسون شيلونجو لأسباب فنية.

وضمت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزى - أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمدهاشم - باهرالمحمدى - محمد عمار - محمد نصر - عصام صبحى - أحمد عيد - عبد الله جمعة - أحمد أيمن

الوسط: محمد مخلوف – محمود عبد العاطي دونجا - عماد حمدى - عمر الوحش - محمد عادل - محمد صادق - أحمد مدبولي - محمد عبد السميع - مصطفى فارس

الهجوم: شكرى نجيب - محمد الشامى - مروان شوقى

الإسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

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