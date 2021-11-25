مؤتمر كارتيرون: جوارديولا يلعب دون مهاجم ولا يتعرض للنقد.. وبدأنا استعادة الثقة

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأن الفريق بدأ يستعيد الثقة مؤخرا بعد النتائج السلبية.

الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.













































































































































































































وقال كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف "كنا نسعى لتسجيل هدفا ثانيا ولكن لم ننجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت لنا على مدار الشوطين".

وعن التعديلات الكثيرة في التشكيل، قال كارتيرون "اعتمدت على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية".

واستمر "أهدف إلى تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في أي وقت. أحمد فتوح لعب كجناح أيسر وشارك فيها من قبل، كما أن إسلام جابر وعبد الله جمعة يلعبان في أكثر من مركز".

وواصل "في حالة الخسارة سأتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد بي. جوارديولا يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات".

المدرب الفرنسي أكمل "من ضمن قائمة العشرين لاعبا بالفريق للمباراة يمكن أن أستبعده من القائمة لكي أدخل ناشئين بدلا منه؟ لا يوجد، فجميعهم يلعبون بشكل جيد حاليا".

وأتم "الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات لمباراتي الدوري في ديسمبر، خاصة إن جدول الدوري غريب".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 8 نقاط في المركز السادس.