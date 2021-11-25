مؤتمر موسيماني: أعطني وقتا وسيلعب الأهلي بالطريقة التي أريدها

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن الأداء لم يصل للطريقة التي يريدها بعد.

وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "وضعنا أيمن أشرف على الجهة اليسرى لتعويض إصابة علي معلول وأفشة كلاعب وسط لتعويض غياب عمرو السولية".

وأضاف "أنا هنا منذ 13 شهرا فقط في مصر، أعطني وقتا وسيلعب الفريق بالطريقة التي أريدها".

وأردف "نرتكب أخطاءً وأحيانا نحاول الحفاظ على نظافة شباكنا ولأننا نهاجم سيكون هناك مساحات في الدفاع".

وأتم "نلعب بشكل مختلف كما ترون والآن أصبحت أفهم الدوري أكثر وأتعلم ببطئ".

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة منفردا بالعلامة الكاملة بعد مرور ست جولات، بينما تجمد رصيد سموحة عند 6 نقاط.

ونجح الأهلي في تسجيل 18 هدفا في ست مباريات بينما استقبلت شباكه 6 أهداف حتى الآن.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فيوتشر يوم الثلاثاء 21 من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف بسبب كأس العرب.

بينما سموحة يستضيف الإسماعيلي في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة.