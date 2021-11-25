كأس العرب – أسطورة الإمارات لـ في الجول: أتمنى إقامة البطولة كل عام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 16:27

كتب : محمود عزت

عبد الرحمن محمد نجم الإمارات

يرى عبد الرحمن محمد نجم منتخب الإمارات السابق بأن بطولة كأس العرب يجب أن تقام كل عام أو عامين على الأكثر.

وقال عبد الرحمن محمد في تصريحات لـFilGoal.com: "أتمني إقامة كأس العرب كل عام أو عامين، خاصة بعد مشاركة كل هذا العدد من المنتخبات العربية".

وتابع "أتمنى أن يظهر المنتخب الإماراتي بمستوى فني ممتاز خلال البطولة، وأن ينافس على الصعود، وأرى حظوظه قوية في العبور إلى الدور المقبل".

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وأضاف "أتوقع صعود منتخبي الإمارات وتونس عن المجموعة الثانية، في ظل تواجد سوريا وموريتانيا".

وأكد قائد منتخب الإمارات السابق في كأس العالم 1990" أتوقع تألق عبد الله رمضان وعلي مبخوت وإسماعيل مطر وسبيستيان تيجالي خاصة الأخير في مباريات كأس العرب".

واستمر "من الصعب توقع المباراة النهائية في ظل وجود منتخبات قوية لكن قد أتوقع طرفي النهائي بعد دور المجموعات".

وانتقل للحديث عن مشوار منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم، حيث قال "بداية مشوار الفري في تصفيات كأس العالم لم تكن جيدة على المستوى الفني أو النتائج، ولم نستغل المباريات التي كانت على أرضنا".

وأتم "في الوقت الراهن بعد الفوز على لبنان بهدف علي مبخوت وخسارة العراق وسوريا، أصبحت حظوظ الفريق كبيرة في تحقيق المركز الثالث والصعود إلى الملحق الآسيوي، الآن مطالبين بالفوز على العراق وسوريا لتحقيق تلك الخطوة".

وتتواجد الإمارات في المجموعة الثانية رفقة تونس، وسوريا، وموريتانيا.

كأس العرب الإمارات عبد الرحمن محمد
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