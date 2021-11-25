الأهلي ومحمد صلاح مرشحان لجوائز جلوب سوكر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

جوائز جلوب سوكر

يتنافس النادي الأهلي مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2021، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الخميس، كما ترشح اسم محمد صلاح قائد منتخب مصر للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 15 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2021، وهم، الأهلي وبايرن ميونخ وتشيلسي وأتليتكو مدريد وفياريال وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وليل وفلامنجو وبالميراس والهلال وبوهانج ستيلرز وأولسان هيواندي.

أخبار متعلقة
منافس مصر - مدرب الجزائر: سنفعل كل شيء للتتويج بـ كأس العرب كلوب ينفعل على صحفي بسبب تصريحات التقليل من أمم إفريقيا الأمور ليست مثلما تبدو في انتخابات الأهلي.. أم المعارك بين الخالدين وشبح 2008 تقييم صلاح أمام بورتو من الصحف الإنجليزية كلوب يتحدث عن تعدد أدوار محمد صلاح

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول.

بايرن هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2020.

فيما دخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من جلوب سوكر ضد كل من: روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن و ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي وماركو فيراتي وماركينيوس خماسي باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وكريم بنزيمة هداف ريال مدريد وروبن دياش مدافع مانشستر سيتي.

وفيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس وكيفن دي بروين لاعب وسط سيتي وجيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان وبرونو فيرنانديز لاعب وسط يونايتد وجورجينو ونجولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو رباعي تشيلسي وهاري كين مهاجم توتنام توماس مولر وجوشوا كيميتش ثنائي بايرن.

ليفاندوفسكي كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2020 من جلوب سوكر.

الأهلي محمد صلاح
نرشح لكم
قائمة المصري – 18 لاعبا في نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الزمالك.. عبد الشافي يهدر الأول مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. سيطرة بدون خطورة تشكيل الزمالك – زيزو أساسي.. فتوح على الجناح ومحمود علاء يعود ضد كليوباترا
أخر الأخبار
قائمة المصري – 18 لاعبا في نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد 7 دقيقة | الكونفدرالية
الأهلي ومحمد صلاح مرشحان لجوائز جلوب سوكر 35 دقيقة | مصر
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الزمالك.. عبد الشافي يهدر الأول 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. سيطرة بدون خطورة 49 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - مدرب الجزائر: سنفعل كل شيء للتتويج بـ كأس العرب 53 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل الزمالك – زيزو أساسي.. فتوح على الجناح ومحمود علاء يعود ضد كليوباترا ساعة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا كليوباترا – باسم مرسي وشادي حسين يهاجمان الزمالك.. ومحمد إبراهيم على الدكة ساعة | الدوري المصري
إنبي: طولان كان جريئا في الدفع بالناشئين.. وحلول لتخفيض أسعار اللاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال