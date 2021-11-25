الأهلي ومحمد صلاح مرشحان لجوائز جلوب سوكر

يتنافس النادي الأهلي مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2021، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الخميس، كما ترشح اسم محمد صلاح قائد منتخب مصر للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 15 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2021، وهم، الأهلي وبايرن ميونخ وتشيلسي وأتليتكو مدريد وفياريال وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وليل وفلامنجو وبالميراس والهلال وبوهانج ستيلرز وأولسان هيواندي.

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: Al Ahly, Al Hilal, Atlético Madrid, Bayern, Chelsea, Flamengo, Inter, Lille, Man City, Man Utd, Palmeiras, PSG, Pohang Steelers, Ulsan Hyundai and Villarreal. pic.twitter.com/G7mT1vKfzU — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

بايرن هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2020.

فيما دخل النجم المصري محمد صلاح المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 المقدمة من جلوب سوكر ضد كل من: روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن و ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي وماركو فيراتي وماركينيوس خماسي باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وكريم بنزيمة هداف ريال مدريد وروبن دياش مدافع مانشستر سيتي.

وفيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس وكيفن دي بروين لاعب وسط سيتي وجيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان وبرونو فيرنانديز لاعب وسط يونايتد وجورجينو ونجولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو رباعي تشيلسي وهاري كين مهاجم توتنام توماس مولر وجوشوا كيميتش ثنائي بايرن.

🏆 #GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: Azpilicueta, Benzema, Chiesa, De Bruyne, Dias, Donnarumma, Fernandes, Haaland, Jorginho, Kane, Kanté, Kimmich, Lewandowski, Lukaku, Marquinhos, Mbappé, Messi, Müller, Neymar, Ronaldo, Salah and Verratti. pic.twitter.com/0ymZrxmolj — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 25, 2021

ليفاندوفسكي كان قد حصد جائزة أفضل لاعب فى العالم عام 2020 من جلوب سوكر.

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