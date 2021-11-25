منافس مصر - مدرب الجزائر: سنفعل كل شيء للتتويج بـ كأس العرب

أوضح مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين الذي يشارك في بطولة كأس العرب خلال أيام أن فريقه يستهدف التتويج بالمسابقة.

بطولة كأس العرب ستقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وقال بوقرة في حوار مصور نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "سنفعل كل شيء للتتويج ببطولة كأس العرب، لا أعتقد أنه يوجد أي فريق أو مدرب يشارك في بطولة ولا يرغب في الفوز بلقبها".

وأضاف "ستكون بطولة قوية، من جهتنا سنقوم بالنظر إلى مشوار البطولة مباراة بمباراة، سنحترم كل المنافسين وسنخوض كل لقاء وكأنه نهائي".

ويتواجد المنتخب الجزائري في مجموعة واحدة مع مصر ولبنان والسودان.

وتابع "أعلم أن الجميع يسعى للإطاحة بنا، وذلك بفضل النتائج الرائعة التي حققها المنتخب الأول، ولكننا نعرف كيف نواجه هذا الضغط، لاعبو الجزائر سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد الشعب الجزائري".

وواصل مدافع الجزائر السابق "أنتظر انطلاق البطولة بفارغ الصبر، خاصة وأننا سنحظى بفرصة اللعب على الملاعب المخصصة لمونديال 2022، وأمام الجمهور، العديد من اللاعبين لا يلعبون أمام الجماهير منذ فترة طويلة".

ويعتقد أن "بطولة كأس العرب ستكون نسخة مصغرة لكأس العالم، وستجعل اللاعبين يحلمون ويبذلون كل ما بوسعهم للظهور بشكل جيد فيها، ولم لا نعمل على المشاركة في كأس العالم".

وأتم "البطولة ستشهد مشاركة دول عربية عديدة وسيخوضها كل فريق بفخر واعتزاز وحماس شديد. أتوقع أن نشاهد مباريات في المستوى العالي. نحن بحاجة فعلا لذلك، خاصة لاعبي المنتخب الأول الذين سيحظون بفرصة اللعب والجاهزية لكأس أمم إفريقيا".

وستلعب الجزائر مباراتها الأولى مع السودان يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة لبنان يوم 4 ديسمبر، ثم تواجه مصر يوم 7 من الشهر نفسه.

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