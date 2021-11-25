تشكيل الزمالك – زيزو أساسي.. فتوح على الجناح ومحمود علاء يعود ضد كليوباترا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:18

كتب : إبراهيم رمضان

هدف زيزو الزمالك البنك الأهلي

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويعود محمود علاء للتشكيل، بينما يلعب محمد عبد الشافي كظهير أيسر، وأحمد فتوح كجناح.

ويلعب إسلام جابر في وسط الملعب، رفقة طارق حامد.

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مفاجأة التشكيل قد تكون في أحمد سيد "زيزو" الذي تعافى من إصابته واستمر ضمن التشكيل الأساسي.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – مصطفى فتحي - أحمد سيد "زيزو" - أحمد فتوح

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد أبو جبل – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أوناجم – سيف الجزيري

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