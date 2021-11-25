تشكيل سيراميكا كليوباترا – باسم مرسي وشادي حسين يهاجمان الزمالك.. ومحمد إبراهيم على الدكة
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:11
كتب : FilGoal
يهاجم هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا الزمالك، بالثنائي باسم مرسي وشادي حسين.
ويجلس محمد إبراهيم على دكة البدلاء، رفقة عمرو الحلواني ومحمود نعيم.
وأتى التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: مصعب البطاط – محمود البدري – سيف تقا – أحمد محسن
الوسط: كوامي بونسو – محمد حسن – شريف دابو – بلال السعيداني
الهجوم: باسم مرسي – شادي حسين
البدلاء: محمد كوكو – خالد صبحي – عبد الله محمود – عمرو الحلواني – محمود نعيم – محمد إبراهيم – محمود نبيل – إيفانز منساه – مصطفى ميسي
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