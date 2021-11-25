تشكيل سيراميكا كليوباترا – باسم مرسي وشادي حسين يهاجمان الزمالك.. ومحمد إبراهيم على الدكة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

محمد حسن - سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

يهاجم هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا الزمالك، بالثنائي باسم مرسي وشادي حسين.

ويجلس محمد إبراهيم على دكة البدلاء، رفقة عمرو الحلواني ومحمود نعيم.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

أخبار متعلقة
الزمالك يعلن الحداد بسبب وفاة جلال إبراهيم.. وشارة سوداء أمام سيراميكا كليوباترا الزمالك يكشف سبب غياب بنشرقي أمام سيراميكا كليوباترا الكشف عن حكام مباراتي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك والأهلي وسموحة

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط – محمود البدري – سيف تقا – أحمد محسن

الوسط: كوامي بونسو – محمد حسن – شريف دابو – بلال السعيداني

الهجوم: باسم مرسي – شادي حسين

البدلاء: محمد كوكو – خالد صبحي – عبد الله محمود – عمرو الحلواني – محمود نعيم – محمد إبراهيم – محمود نبيل – إيفانز منساه – مصطفى ميسي

سيراميكا كليوباترا الزمالك في الدوري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الزمالك.. عبد الشافي يهدر الأول مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. سيطرة بدون خطورة تشكيل الزمالك – زيزو أساسي.. فتوح على الجناح ومحمود علاء يعود ضد كليوباترا إنبي: طولان كان جريئا في الدفع بالناشئين.. وحلول لتخفيض أسعار اللاعبين
أخر الأخبار
قائمة المصري – 18 لاعبا في نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد 8 دقيقة | الكونفدرالية
الأهلي ومحمد صلاح مرشحان لجوائز جلوب سوكر 36 دقيقة | مصر
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الزمالك.. عبد الشافي يهدر الأول 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. سيطرة بدون خطورة 49 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - مدرب الجزائر: سنفعل كل شيء للتتويج بـ كأس العرب 54 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل الزمالك – زيزو أساسي.. فتوح على الجناح ومحمود علاء يعود ضد كليوباترا ساعة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا كليوباترا – باسم مرسي وشادي حسين يهاجمان الزمالك.. ومحمد إبراهيم على الدكة ساعة | الدوري المصري
إنبي: طولان كان جريئا في الدفع بالناشئين.. وحلول لتخفيض أسعار اللاعبين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال