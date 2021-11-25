إنبي: طولان كان جريئا في الدفع بالناشئين.. وحلول لتخفيض أسعار اللاعبين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - إنبي

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي عن سعي الفريق للحصول على نقاط أكثر ولكن لا يزال الأمر مبكرا.

وجمع إنبي 7 نقاط في أول خمس جولات من مسابقة الدوري بعد تحقيق الفوز على فيوتشر في المباراة الأخيرة.

وقال عبد الناصر محمد عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "خسرنا أمام الزمالك والمحلة وتعادلنا مع سموحة وانتصرنا على فيوتشر والمقاولون".

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وأضاف "جمعنا 7 نقاط ولكن كان علينا أن نحصل على نقاط أكثر، ومن المبكر للغاية الحكم على ترتيب الدوري سواء في القمة أو القاع بل ستتضح الملامح في الدور الثاني".

وكشف عبد الناصر محمد "صعدنا 16 ناشئا، أشرك منهم حلمي طولان 8 لاعبين وذلك لأول مرة في تاريخ النادي".

وشدد "حلمي طولان كان جريئا في الدفع بعدد من الناشئين ومعظمهم أدى بشكل جيد".

وتابع مدير الكرة بإنبي "استأذنا نادي الشمس في الاستعانة بمروان داوود في الجزء الأخير من معسكر الإعداد وصمم عليه حلمي طولان".

وأضاف "تفاوضنا لشراء مروان داوود من الشمس ونجحنا في ضمه بثمن قليل".

وانضم مروان داوود ظهير أيسر إنبي إلى قائمة منتخب مصر التي تستعد لخوض منافسات كأس العرب.

واختتم مدير الكرة بإنبي تصريحاته "لابد من حلول لتخفيض أسعار اللاعبين، مثل الحد من الانتقالات قبل بداية كل موسم باستثناء الأندية الصاعدة أو إجبار الأندية على إشراك عدد معين من الناشئين، إنه أمر مهم في صالح الكرة المصرية ويصب في مصلحة منتخب مصر".

إنبي مروان داوود
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