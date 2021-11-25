تشكيل سموحة – معارا الأهلي في الدفاع.. حسين فيصل ومروان حمدي يقودان الهجوم
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:03
كتب : FilGoal
أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويقود هجوم الفريق مروان حمدي، وخلفه حسين فيصل وعبد الكبير الوادي وصديق أوجولا.
ويلعب أحمد رمضان "بيكهام" كظهير أيمن، بينما يلعب محمد شكري كظهير أيسر، والمفارقة أن الثنائي معار لسموحة من الأهلي.
وأتى التشكيل كالتالي..
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - رجب نبيل – محمود عزت – محمد شكري
الوسط: محمود حليمو – محمد كناريا – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي – صديق أوجولا
الهجوم: مروان حمدي
البدلاء: عمر صلاح – أحمد جمال – بهاء مجدي – عبد الرحمن عامر – محمد عبد العاطي – مصطفى الخواجة – فهد جمعة – أولا سيكيرو – شريف رضا
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