تشكيل الأهلي - عبد القادر والشحات يقودان الهجوم أمام سموحة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 15:01

كتب : حسام نور الدين

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف حمدي فتحي في المقاولون العرب

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق سموحة على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وشهد التشكيل عدة مفاجآت إذ شارك الثنائي أحمد حمدي عبد القادر وحسين الشحات بشكل أساسي.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

الهجوم: بيرسي تاو

بينما بدلاء الأهلي كالآتي: رامي ربيعة، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وعلي لطفي، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، ومحمد هاني، وعمار حمدي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة عقب مرور خمس جولات وبفارق نقطتين عن بيراميدز.

الدوري المصري الأهلي سموحة
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