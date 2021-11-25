انتهت في الدوري - الاتحاد السكندري (1)-(2) فاركو

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وفاركو في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بـ 8 نقاط، أما فاركو ففي المركز الـ 12 بـ 6 نقاط.

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نهاية الشوط الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50: جوووول التعادل كريم الديب يسجل من رأسية متقنة من خالد الغندور.

ق38: استمرار اللعب بعد العودة لـ VAR للشك في طرد محمود حمادة بشكل مباشر ولكن اللاعب ينال إنذارا

ق27: الهدف الأول في المباراة. أحمد عوض يستغل رأسيات متتالية داخل منطقة الاتحاد ليسدد رأسية في شباك عبد المنصف مرت بالخط من كاد المرمى.

ق20: سجال بين الفريقين في المباراة

بداية المباراة

الاتحاد السكندري فاركو في الدوري
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