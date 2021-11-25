الزمالك يكشف سبب غياب بنشرقي أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 14:31

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام توسكر الكيني

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، سبب غياب أشرف بنشرقي أمام سيراميكا كليوباترا.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك في تصريحات لمركز الزمالك الإعلامي، بأن استبعاد أشرف بنشرقي من قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا، جاء بعد أن أجرى له اختبار طبي أمس الأربعاء، أثبت عدم جاهزيته للمشاركة بالمباراة.

وعلم FilGoal.com بأن بنشرقي سافر بالفعل فجر اليوم الخميس إلى المغرب من أجل الالتحاق بمنتخب المغرب قبل بطولة كأس العرب.

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ويتواجد نجم نادي الزمالك، ضمن قائمة أسوط الأطلس للمشاركة في بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها في قطر.

كان بنشرقي قد غاب عن الزمالك أمام البنك الأهلي للإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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