وزير الرياضة ورموز الكرة يشاركون في تشييع جثمان جلال إبراهيم

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 13:56

كتب : FilGoal

تشييع جثمان جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

شارك أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من رموز كرة القدم في تشييع جثمان جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق من داخل مقر النادي.

وشهد تشييع الجثمان حضور أعضاء مجلس إدارة الزمالك ونجوم الكرة أبرزهم طاهر أبو زيد وحازم إمام.

وكان المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق توفي في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

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وتولى إبراهيم رئاسة نادي الزمالك بين عامي 1992 و1996، وبين 2010 و2011.

وكان الفقيد يعمل بسلك القضاء، ووصل ليكون رئيسا لمحكمة الجنايات

جلال إبراهيم هو والد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الحالي.

الزمالك جلال إبراهيم
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